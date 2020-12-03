Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днём для госслужащих
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 31 декабря 2020 года будет выходным днём. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Старовойт уточнил, что выходным 31 декабря будет для госслужащих, которым из-за этого придётся выйти на работу в субботу 26 декабря. Коммерческим организациям губернатор рекомендовал организовать рабочий процесс «подобным образом».
Ранее в Кремле заявили, что регионы РФ смогут самостоятельно объявлять последний день года выходным, сообщает Ura.ru. Таким образом уже поступили в Белгородской области.
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