Власти Австрии освободили шестерых задержанных в связи с терактом в Вене

Шестеро из шестнадцати задержанных в связи с терактом в Вене освобождены, сообщила представитель прокуратуры австрийской столицы Нина Буссек.

Как пишет издание Kronen Zeitung, подозрения в отношении этих задержанных не подтвердились.

Также венская прокуратура подала запрос на заключение под стражу восьми подозреваемых, которые могут быть причастны к теракту или участвовать в деятельности террористической организации.

Четверо из задержанных ранее были осуждены за преступления террористической направленности, двое — за различные насильственные действия. Кроме того, двое подозреваемых были судимы за попытки убийства в защиту чести.

В нескольких районах Вены вечером 2 ноября произошли вооружённые нападения. Один из нападавших был ликвидирован местной полицией, несколько преступников задержаны. В результате нападений в австрийской столице пять человек погибли, 22 пострадали. Правительство Австрии назвало атаку терактом.



