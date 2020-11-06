Власти Австрии освободили шестерых задержанных в связи с терактом в Вене
Шестеро из шестнадцати задержанных в связи с терактом в Вене освобождены, сообщила представитель прокуратуры австрийской столицы Нина Буссек.
Как пишет издание Kronen Zeitung, подозрения в отношении этих задержанных не подтвердились.
Также венская прокуратура подала запрос на заключение под стражу восьми подозреваемых, которые могут быть причастны к теракту или участвовать в деятельности террористической организации.
Четверо из задержанных ранее были осуждены за преступления террористической направленности, двое — за различные насильственные действия. Кроме того, двое подозреваемых были судимы за попытки убийства в защиту чести.
В нескольких районах Вены вечером 2 ноября произошли вооружённые нападения. Один из нападавших был ликвидирован местной полицией, несколько преступников задержаны. В результате нападений в австрийской столице пять человек погибли, 22 пострадали. Правительство Австрии назвало атаку терактом.
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