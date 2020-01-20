Владимир Путин выступит на Всемирном форуме памяти Холокоста

Участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста «Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!» выступят 47 глав государств, членов королевских семей,премьер-министров и глав парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии.

Мероприятие, которое состоится 23 января, в 13:30 откроет президента Израиля Реувен Ривлин. На форуме, в частности, выступят президент России Владимир Путин, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, французский лидер Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз, а также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор, который является инициатором проведения форума, заявил, что «это – беспрецедентное и историческое мероприятие, проходящее на самом высоком в истории Израиля уровне и посвящённое проблеме антисемитизма».

Он подчеркнул, что это решающий и поворотный момент для того, чтобы сформировать глобальную коалицию лидеров, которые выступят с единым посланием – антисемитизм во всех его формах недопустим, и в отношении тех, кто исповедует его идеи, будет действовать принцип нулевой толерантности.

Добавим, пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января на площади Варшавского гетто в «Яд Вашеме» в Иерусалиме. Он приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста. Форум будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, а также на официальном сайте и странице Яд Вашема в Facebook. Трансляция будет сопровождаться синхронным переводом на шесть языков: русский, иврит, английский, французский, немецкий испанский.