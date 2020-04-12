Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил 40 членов Общественной палаты (ОП) РФ нового, седьмого созыва. В их число вошли россияне, имеющие особые заслуги перед обществом и государством, отмечается на сайт ОП РФ.

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, которая также прошла в новый состав Палаты по президентскому списку отметила, что многие перешли в новый состав ОП из предыдущего.

«Указом Президента членами Палаты утверждены, без сомнения, весьма достойные люди, многие из них известны всей стране. Каждый из них — профессионал в своей области. Часть списка — члены Палаты действующего состава, прекрасно себя зарекомендовавшие», —отметила Михеева.

Она также сообщила, что определены 124 члена седьмого состава ОП РФ, в том числе, представители региональных общественных палат.

«14 новых членов ОП РФ наряду с 7 членами шестого состава войдут в рабочую группу для организации и проведения конкурса по отбору еще 43 членов от общероссийских объединений и некоммерческих организаций. Процедура отбора оставшихся 43 членов начнется не позднее 20 апреля, их выборы должны состояться в июне», - пояснила Михеева.

Известно, что первое пленарное заседание седьмого состава пройдет не позднее 1 июля.

