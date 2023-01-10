Вице-мэр Ракова: во всех столичных центрах амбулаторной онкопомощи расширили возможности записи на исследования
«Посты записи» оборудовали во всех московских центрах амбулаторной онкологической помощи: пациентам предлагают удобные варианты для записи, и благодаря проекту москвичам стало комфортнее записываться на инструментальные, лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации специалистов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, создание комфортных условий для пациента — одно из главных составляющих ценностно-ориентированной медицины, и для улучшения пациентского сервиса в столице запустили «посты записи».
«Теперь они работают во всех ЦАОП столицы — с их помощью москвичи записались уже более 60 тысяч раз. Преимущества сервиса особенно оценят те, кому необходимо, например, пройти сразу несколько исследований и врачей. "Посты" позволяют администраторам буквально на одном экране увидеть свободные даты и время как у специалистов, так и в лечебно-диагностических кабинетах — в этом их отличие от обычных инфоматов. Если раньше пациентам приходилось тратить больше времени, чтобы подобрать удобные варианты для посещения ЦАОП, то теперь благодаря cервису человек может быстро записаться на все необходимые процедуры, в том числе запланировать их на один день», — рассказала Ракова.
«Посты записи» также позволили разгрузить врачей центров онкопомощи: специалисты могут уделять меньше времени административным вопросам и сосредоточиться на диагностике и лечении.
Первые посты заработали в пилотном режиме летом 2022 года в центрах амбулаторной онкопомощи при городской клинической онкологической больнице № 1 и городской клинической больнице имени С.П. Боткина. Позже проект расширили на ЦАОП на базе городской онкологической больницы № 62 и клинического научного центра имени А.С. Логинова. Через четыре месяца после запуска проекта на «посты записи» приходилось более половины от всех записей в центры.
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