Венедиктов попросил главу ГУВД обеспечить безопасность сборщиков подписей

«В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы. В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу», - сообщается в письме.

Напомним, выборы в столичный парламент пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

