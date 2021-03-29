Ведущую «Время покажет» увезли со съемок на скорой

Телеведущую Екатерину Стриженову госпитализировали с перелом руки. Об этом пишет «Газета.ру».

Стриженова получила травму во время съемок телепередачи «Время покажет». Направляясь спиной вперед, она оступилась и при падении выставила руку, что стало причиной перелома.

Телеведущая пока не прокомментировала происшествие. Ее соведущий Руслан Осташко сообщил, что ей оказывается медицинская помощь.





