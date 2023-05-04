В выходные в Москве выпадет снег
4 мая 202314:58
В Москве в субботу и воскресенье ожидается похолодание, сообщил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.
В эти дни ожидаются ночные заморозки до -5 градусов, а также холодная для этого времени года погода до девяти градусов тепла.
Также пройдет кратковременный снег, отметил Вильфанд.
Ранее коммунальные службы столицы объявили плановые отключения горячей воды с 15 мая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru