В выходные в Москве выпадет снег

В Москве в субботу и воскресенье ожидается похолодание, сообщил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

В эти дни ожидаются ночные заморозки до -5 градусов, а также холодная для этого времени года погода до девяти градусов тепла.

Также пройдет кратковременный снег, отметил Вильфанд.

Ранее коммунальные службы столицы объявили плановые отключения горячей воды с 15 мая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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