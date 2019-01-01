Общество

В Ульяновской области ввели режим ЧС из-за чумы свиней

17 июля23:43

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Кузоватовском районе Ульяновской области из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщила РИА «Новости».

Заболевание АЧС в личном подворье в Кузоватово лабораторно подтвердилось.

Переносчиками заболевания являются дикие кабаны.

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ТЕГИ:Ульяновская Область