Общество
Переносчиками заболевания являются дикие кабаны.
В Ульяновской области ввели режим ЧС из-за чумы свиней
17 июля23:43
Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Кузоватовском районе Ульяновской области из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщила РИА «Новости».
Заболевание АЧС в личном подворье в Кузоватово лабораторно подтвердилось.
Переносчиками заболевания являются дикие кабаны.
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ТЕГИ:Ульяновская Область
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