В Тверской области продлены ограничения из-за коронавируса

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился продлить действие ограничительных мер в рамках профилактики распространения коронавируса Covid-19. Так, в регионе отменены все массовые мероприятия, включая спортивные и культурные, приостановлена работа развлекательных заведений.

Ярмарки в Тверской области не работают до 12 апреля, салоны красоты, спа-центры и организации общественного питания закрыты до 30 апреля. Бронирование мест и размещение граждан в пансионатах, гостиницах и домах отдыха на курортах местного значения приостановлено до 1 июня.

Школьники продолжат обучение в дистанционном формате как минимум до конца апреля. Власти также призывают пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома.

