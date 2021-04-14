В Центробанке рассказали, как избежать обмана при открытии вклада
Банк России порекомендовал россиянам перед открытием вклада узнать о страховании сбережения, наличии гарантированного дохода, потерях при досрочном закрытии и организации, с которой заключается договор. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили в регуляторе, до открытия вклада необходимо детально расспросить о нем сотрудника банка, чтобы не стать жертвой мисселинга — навязывания невыгодного финансового продукта.
По данным Центробанка, подобная практика продаж чаще всего встречается в офисах банков, где граждане планируют открыть или продлить вклады. При этом клиентов банка пытаются уговорить оформить другой договор, предлагая инвестиционные страховые продукты — облигации, векселя финансовой организации, другие ценные бумаги, отмечают Известия.
В регуляторе рекомендуют россиянам пользоваться своим законным правом и брать договор домой для внимательного изучения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- В Центробанке рассказали, как избежать обмана при открытии вклада
- Опубликовано видео падения метеорита в США
- В Госдуме предложили давать дополнительные оплачиваемые отпуска молодым отцам
- Россияне установили рекорд по безналичным тратам
- Биткоин побил очередной рекорд и вырос до $64 тысяч
- Столичные силовики пришли с обыском в редакцию и к сотрудникам студенческого журнала DOXA
- Жители Тамбова остались без тепла и горячей воды после обрушения на ТЭЦ
- Вильфанд рассказал о погоде на лето
- В ОБСЕ призвали стороны конфликта возобновить диалог по Карабаху
- Кадыров высказался о требовании Навального выдать ему Коран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru