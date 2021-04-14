В Центробанке рассказали, как избежать обмана при открытии вклада

Банк России порекомендовал россиянам перед открытием вклада узнать о страховании сбережения, наличии гарантированного дохода, потерях при досрочном закрытии и организации, с которой заключается договор. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в регуляторе, до открытия вклада необходимо детально расспросить о нем сотрудника банка, чтобы не стать жертвой мисселинга — навязывания невыгодного финансового продукта.

По данным Центробанка, подобная практика продаж чаще всего встречается в офисах банков, где граждане планируют открыть или продлить вклады. При этом клиентов банка пытаются уговорить оформить другой договор, предлагая инвестиционные страховые продукты — облигации, векселя финансовой организации, другие ценные бумаги, отмечают Известия.

В регуляторе рекомендуют россиянам пользоваться своим законным правом и брать договор домой для внимательного изучения.

