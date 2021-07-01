В столице подвели итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!»
Победителями экскурсионного конкурса «Покажи Москву!» стали 17 жителей столицы, церемония награждения состоялась 30 июня в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что москвичи прислали более 300 заявок, каждая из которых описывает неповторимый маршрут по знаковым и интересным местам столицы.
Конкурс был организован столичным комитетом по туризму, а экспертное жюри определило 12 лауреатов, еще пятерых призеров выбрали участники проекта «Активный гражданин».
Так, победителем стал маршрут «Велопрогулка по самому зеленому округу Москвы», который знакомит туристов с историей Зеленограда, а самая юная участница 13 лет предложила изучать Москву по конфетным фантикам. Ее экскурсия включает в себя посещение исторических мест города, которые запечатлены на обертках конфет «Рот Фронт».
Напомним , что конкурс «Покажи Москву!» стартовал 19 февраля 2021 года и был приурочен к празднованию Всемирного дня гида. Теперь каждый желающий может познакомиться с лучшими маршрутами конкурса на странице moscow.guide.
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