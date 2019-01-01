Общество
Начало июля будет теплым, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
В столичном регионе жары не ожидается
26 июня21:41
В Подмосковье в ближайшие сутки придет циклон, который принесет холодный воздух и ливни. Днем и ночью температура будет держаться в диапазоне от 13 до 19 градусов.
К субботе похолодает ещё больше — до 11 градусов ночью.
Летняя погода начнет возвращаться в 30 июня: днем воздух прогреется до 21 градуса.
Начало июля будет теплым, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: flickr.com // ole.dok
ТЕГИ:Погода В Москве