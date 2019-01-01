В столичном регионе жары не ожидается

В Подмосковье в ближайшие сутки придет циклон, который принесет холодный воздух и ливни. Днем и ночью температура будет держаться в диапазоне от 13 до 19 градусов.

К субботе похолодает ещё больше — до 11 градусов ночью.

Летняя погода начнет возвращаться в 30 июня: днем воздух прогреется до 21 градуса.

Начало июля будет теплым, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

