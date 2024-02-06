В столичном парке «Кузьминки» появятся новые точки общепита

На городские торги выставили шесть нестационарных торговых объектов в парке «Кузьминки». Как рассказал глава Департамента по конкурентной Москвы Кирилл Пуртов, город постоянно предлагает предпринимателям вести бизнес в популярных общественных местах.

«Например, сейчас на аукционы выставили шесть киосков, расположенных на территории парка «Кузьминки». Площадь каждого объекта – пять квадратных метров. Победители откроют в них точки общепита. Принять участие в торгах могут все желающие», – рассказал Пуртов.

Он также уточнил, что киоски уже установлены в зоне отдыха у входа на площадку аттракционов. Это обшитые досками из лиственницы металлоконструкции, рассчитанные на одно рабочее место продавца. Посетителям парка предприниматели смогут предложить выпечку, горячие и прохладительные безалкогольные напитки, мороженое и снеки, блюда из полуфабрикатов.

Заявки на участи е в торгах принимаются до 9 февраля, онлайн-аукционы пройдут 14 февраля. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как напомнили в Департаменте, Москва активно развивает предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество: здания и помещения, земельные участки под развитие бизнеса и строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты и многое другое. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома, так как вся процедура проходит онлайн.

