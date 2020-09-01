В столичном отделении «ЕР» рассказали об итогах благотворительной акции «Собери ребенка в школу»
Московское городское региональное отделение партии «Единая Россия» и жители столицы собрали 34 тысячи канцелярских принадлежностей в ходе благотворительной акции «Собери ребёнка в школу», сообщает АГН «Москва».
В этом году акция приобрела особую актуальность, поскольку пандемия коронавируса сильно ударила по уязвимым категориям – в частности, по многодетным семьям, отметил секретарь столичного отделения «ЕР» Андрей Метельский. По его словам, в процессе проведения акции единороссы обсудили тему поддержки с многодетными родителями. Их пожелания учтут при подготовке обсуждении поправок в городской бюджет.
Метельский рассказал, что в этом году его сын впервые пошёл в школу, поэтому он, как и другие родители, переживает за школьную систему. Пандемия показала, что как трудно настроить дистанционный образовательный процесс, поэтому важно, что обучения начинается в традиционном очном формате, подчеркнул он.
«Поэтому акция «Собери ребенка в школу» - это не просто жест взаимной поддержки. Это символ. Значит, есть куда собирать ребенка. Школы вновь открывают свои двери перед учениками», - добавил Метельский.
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