В столичном отделении «ЕР» рассказали об итогах благотворительной акции «Собери ребенка в школу»

Московское городское региональное отделение партии «Единая Россия» и жители столицы собрали 34 тысячи канцелярских принадлежностей в ходе благотворительной акции «Собери ребёнка в школу», сообщает АГН «Москва».

В этом году акция приобрела особую актуальность, поскольку пандемия коронавируса сильно ударила по уязвимым категориям – в частности, по многодетным семьям, отметил секретарь столичного отделения «ЕР» Андрей Метельский. По его словам, в процессе проведения акции единороссы обсудили тему поддержки с многодетными родителями. Их пожелания учтут при подготовке обсуждении поправок в городской бюджет.

Метельский рассказал, что в этом году его сын впервые пошёл в школу, поэтому он, как и другие родители, переживает за школьную систему. Пандемия показала, что как трудно настроить дистанционный образовательный процесс, поэтому важно, что обучения начинается в традиционном очном формате, подчеркнул он.

«Поэтому акция «Собери ребенка в школу» - это не просто жест взаимной поддержки. Это символ. Значит, есть куда собирать ребенка. Школы вновь открывают свои двери перед учениками», - добавил Метельский.

