В США россиянина приговорили к 10 годам заключения за киберпреступления
Суд в Неваде приговорил гражданина России Сергея Медведева к десяти годам заключения за киберпреступления в составе группы. Об этом сообщает Минюст США.
По данным ведомства, 33-летний россиянин, известный как «Стелс», «Сегмед» и «Serjbear», являлся соучредителем транснациональной организации Infraud. Объединение занималось массовой покупкой и продажей товаров и услуг, связанных с мошенничеством, в том числе украденных личных данных и вредоносных программ.
Медведев признал вину в нарушении закона о противодействии коррупционным организациям и получил тюремный срок за свои действия, ущерб от которых составил 568 млн долларов.
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