В Сочи увековечат жертв авиакатастрофы Ту-154

Мэр Сочи Анатолий Пахомов назвал условие появления в городе мемориала погибшим членам экипажа и пассажирам Ту-154, разбившегося над Черным морем в 2016 году, сообщает Ura.ru.

По словам градоначальника, для памятника выделено место в адлерском парке. Вопрос открытия мемориала мэр переадресовал инициаторам установки.

На сайте администрации подчеркивается, что предложение по установке памятника в центре Адлера направлено на согласование в Министерство обороны РФ.