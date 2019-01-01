Общество

В Сочи увековечат жертв авиакатастрофы Ту-154

20 мая20:49

Мэр Сочи Анатолий Пахомов назвал условие появления в городе мемориала погибшим членам экипажа и пассажирам Ту-154, разбившегося над Черным морем в 2016 году, сообщает Ura.ru.

По словам градоначальника, для памятника выделено место в адлерском парке. Вопрос открытия мемориала мэр переадресовал инициаторам установки.

На сайте администрации подчеркивается, что предложение по установке памятника в центре Адлера направлено на согласование в Министерство обороны РФ.

Эксперт: Сигнал бедствия с Ту-154 пилотам подавать было просто некогда

Монумент, который представляет из себя двухметровую открытую книгу с именами погибших. Финансирование осуществляли меценаты и родственники.




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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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