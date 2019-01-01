В Сочи увековечат жертв авиакатастрофы Ту-154
Мэр Сочи Анатолий Пахомов назвал условие появления в городе мемориала погибшим членам экипажа и пассажирам Ту-154, разбившегося над Черным морем в 2016 году, сообщает Ura.ru.
По словам градоначальника, для памятника выделено место в адлерском парке. Вопрос открытия мемориала мэр переадресовал инициаторам установки.
На сайте администрации подчеркивается, что предложение по установке памятника в центре Адлера направлено на согласование в Министерство обороны РФ.
Монумент, который представляет из себя двухметровую открытую книгу с именами погибших. Финансирование осуществляли меценаты и родственники.
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