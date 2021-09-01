В СИЗО «Лефортово» разрешили спать днём

Администрация следственного изолятора № 2 ФСИН России «Лефортово» снова разрешила заключенным спать днем и брать на прогулки питьевую воду в бутылках. Такое решение принято после жалоб, поступавших в Общественную наблюдательную комиссию Москвы, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Он уточнил, что спать днём можно только на застеленной кровати. О запрете дневного сна заключённые рассказали общественникам в августе, когда те посещали бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, содержащегося в этом СИЗО. При этом лежать на кровати и даже закрывать при этом глаза им не возбранялось.

Заключённые выражали недоумение, как сотрудники изолятора намеревались при этом контролировать, что человек не спит. Кроме того, арестантам перестали транслировать новости, оставив одну радиоточку, где звучит только музыка.

