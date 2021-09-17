В штабе наблюдателей в Москве сообщили о DDOS-атаках на портал дистанционного голосования
Хакерские атаки на портал электронного голосования отмечены в Москве. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в беседе с РИА Новости.
«У нас одновременно идут DDoS-атаки. Может быть, не очень огромные, но тем не менее фронтальные», — рассказал Венедиктов.
По словам главы общественного штаба, в настоящее время система работает в штатном режиме, отмечает РИА ФАН.
Выборы в Государственную Думу проходят с 17 по 19 сентября, напоминает Ura.ru. Электронное голосование проводится в семи российских регионах, в том числе в Москве, Севастополе, Мурманской, Ярославской, Нижегородской, Курской и Ростовской областях.
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