В штабе наблюдателей в Москве сообщили о DDOS-атаках на портал дистанционного голосования

Хакерские атаки на портал электронного голосования отмечены в Москве. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в беседе с РИА Новости.

«У нас одновременно идут DDoS-атаки. Может быть, не очень огромные, но тем не менее фронтальные», — рассказал Венедиктов.

По словам главы общественного штаба, в настоящее время система работает в штатном режиме, отмечает РИА ФАН.

Выборы в Государственную Думу проходят с 17 по 19 сентября, напоминает Ura.ru. Электронное голосование проводится в семи российских регионах, в том числе в Москве, Севастополе, Мурманской, Ярославской, Нижегородской, Курской и Ростовской областях.

