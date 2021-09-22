В Санкт-Петербурге отменили итоги голосования на семи участках

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин заявил, что в Северной столице отменили итоги выборов в Госдуму на семи избирательных участках, сообщает РИА Новости.

По его словам, также были признали недействительными итоги выборов на шести избирательных участках, где проходили выборы депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ назвали число мест, которые в Госдуме восьмого созыва получат прошедшие пятипроцентный барьер партии. У «Единой России» 324 мандата, у КПРФ 57 мест, у «Справедливой России - За правду» - 27, у ЛДПР - 21, у партии «Новые люди» - 13.

