В Санкт-Петербурге отменили итоги голосования на семи участках
Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин заявил, что в Северной столице отменили итоги выборов в Госдуму на семи избирательных участках, сообщает РИА Новости.
По его словам, также были признали недействительными итоги выборов на шести избирательных участках, где проходили выборы депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ назвали число мест, которые в Госдуме восьмого созыва получат прошедшие пятипроцентный барьер партии. У «Единой России» 324 мандата, у КПРФ 57 мест, у «Справедливой России - За правду» - 27, у ЛДПР - 21, у партии «Новые люди» - 13.
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