В Самарской области из-за морозов ввели штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Самарской области из-за 30-градусных морозов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Также в регионе объявлен желтый уровень опасности. Согласно прогнозу, ночью 5 января температура воздуха опуститься на 30 градусов ниже нуля.

В МЧС порекомендовали жителям области исключить выход на улице по мере возможности и не допускать переохлаждения.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Самарская ОбластьМороз
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