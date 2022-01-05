В Самарской области из-за морозов ввели штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Самарской области из-за 30-градусных морозов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Также в регионе объявлен желтый уровень опасности. Согласно прогнозу, ночью 5 января температура воздуха опуститься на 30 градусов ниже нуля.

В МЧС порекомендовали жителям области исключить выход на улице по мере возможности и не допускать переохлаждения.





