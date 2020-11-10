В ряде регионов предложили запретить шум в жилых домах

В Саратовской и Тульской областях предложили принять закон о тишине в жилых домах, пишут «Известия».

Согласно документу, в Саратовской области хотят запретить шум с 21:00 до 09:00 с понедельника по четверг, и с 22:00 до 10:00 в пятницу, субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни. При этом тише должно стать не только в домах, но и на детских, спортивных, игровых площадках в жилых зонах.

Тем временем, в Тульской области законопроект одобрили в первом чтении в июле, прошло его общественное обсуждение. В этом регионе предлагается ввести запрет на шум с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни. В воскресенье и нерабочие праздничные дни должно быть тихо на протяжении всего дня.

В настоящее время похожие запреты на шум уже действуют в Москве, Архангельской, Калининградской и Мурманской областях.

Тем временем, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству сохранил в новом КоАП штраф за нарушение тишины в ночное время.

Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова рассказала, что за нарушение тишины и покоя граждан в период с 23:00 до 07:00 часов, в том числе в жилых помещениях, в проекте нового кодекса предусмотрен штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

