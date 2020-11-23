В России зафиксировали новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России с COVID-19 диагностировали рекордные 25173 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее суточный прирост заболеваемости три дня подряд превышал 24 тысячи человек.

Всего по стране с момента начала пандемии выявили более 2,11 миллионов случаев COVID-19, пишет «Свободная пресса».

Больше всего заразившихся за сутки в Москве – 6866 человек, на втором месте Санкт-Петербург – 2926 человек.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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