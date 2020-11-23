В России зафиксировали новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
23 ноября 202010:50
За минувшие сутки в России с COVID-19 диагностировали рекордные 25173 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Ранее суточный прирост заболеваемости три дня подряд превышал 24 тысячи человек.
Всего по стране с момента начала пандемии выявили более 2,11 миллионов случаев COVID-19, пишет «Свободная пресса».
Больше всего заразившихся за сутки в Москве – 6866 человек, на втором месте Санкт-Петербург – 2926 человек.
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Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
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23 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru