В России стартует акция «Георгиевская ленточка»

Ежегодная масштабная акция «Георгиевская ленточка» стартует в России. Как отмечает РИА Новости, в её рамках тысячи волонтеров выйдут на улицы, в парки и скверы чтобы раздать всем желающим черно-оранжевые ленты. Для тех, кто уже не в первый раз принимает участие в этой акции, по их собственным словам, это возможность сказать спасибо тем, кто воевал, защищая страну от фашистов.

Впервые акция прошла в 2005 году. С тех пор она стала традиционной не только в только в РФ. В этом году в ней участвуют 90 стран.

Между тем, как отмечает RT, 9 мая, в День Победы, движение по ряду улиц в центре столицы будет перекрыто в связи с организацией акции «Бессмертный полк». Для проезда автомобилистов перекроют, в частности, улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Кремлёвская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост, подчёркивает АГН Москва. Ограничения будут действовать с пяти утра 9 мая до окончания праздничных мероприятий. Добавим, акцию «Бессмертный полк» в Москве 9 мая впервые будут сопровождать фотоволонтеры.







