В России создадут реестр льготников на лекарства

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о федеральном регистре граждан, имеющих право на льготные лекарства и медизделия, сообщает Ura.ru.

Постановление вступает в силу с 2021 года и призвано помочь планировать госзакупки и контролировать получение лекарств региональными и федеральными льготниками.

Также в регистре отразят и заболевания имеющих право на льготы, что позволит вести их учет. Доступ к регистру получат только сотрудники госорганов, добавляет РИА ФАН.


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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ЛьготыМихаил Мишустин
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