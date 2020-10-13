В России создадут реестр льготников на лекарства

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о федеральном регистре граждан, имеющих право на льготные лекарства и медизделия, сообщает Ura.ru.

Постановление вступает в силу с 2021 года и призвано помочь планировать госзакупки и контролировать получение лекарств региональными и федеральными льготниками.

Также в регистре отразят и заболевания имеющих право на льготы, что позволит вести их учет. Доступ к регистру получат только сотрудники госорганов, добавляет РИА ФАН.



