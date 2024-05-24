В России предложили сократить рабочую пятницу для женщин
Рабочую пятницу для женщин следует сократить на два часа с сохранением средней зарплаты. Соответствующее обращение направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова, передает РИА Новости.
Парламентарий предложил сделать меру обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. В частных организациях ограничения могут носить рекомендательный характер.
В обращении отмечается, что по состоянию на март 2023 года женщины составляют 49% от рабочей силы в РФ. Согласно данным аналитической службы сети FinExpertiza, продолжительность рабочей недели в стране в первом квартале прошлого года увеличилась до максимальных за последнее десятилетие 38 часов 30 минут. Причем увеличение рабочих часов произошло в основном за счет роста экономической активности женщин.
Как отметил Чернышов, работающие женщины продолжают выполнять большинство домашних дел, занимаются воспитанием детей и тратят на это около шести часов ежедневно, пишет Ura.ru. При этом труд россиянок «недостаточно видим для экономики», так как он во многом находится за рамками рыночных отношений. Сокращение рабочей пятницы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные и качественно проводить время с семьей, это положительно скажется на демографической ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru