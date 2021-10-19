В России предложили бесплатно предоставлять пенсионерам планшеты

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением о безвозмездном предоставлении планшетов пенсионерам. Об этом сообщает RT, ссылаясь на письмо Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Как отмечается в обращении, пожилые россияне не всегда могут купить устройство для выхода в интернет и оплачивать услуги связи. Однако пенсионерам необходим доступ к порталам государственных и муниципальных услуг, приложениям для записи на прием в медучреждения, в будущем — возможность участвовать в электронном голосовании, не выходя из дома.

Орлов подчеркнул, что в периоды эпидемий пожилые люди наиболее уязвимы к заболеваниям, и наличие устройства для выхода в интернет позволит им снизить число контактов и дистанционно приобретать все необходимое, сообщает Ura.ru.

Директор Института исследования проблем современной политики предложил предоставлять пенсионерам планшеты и мобильный доступ в интернет «на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты».

