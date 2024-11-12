В России начали разработку пособий по «Семьеведению»
Издательство «Просвещение» разрабатывает учебные пособия по внеурочному курсу «Семьеведение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
«В настоящее время "Просвещение" начало работу над учебными пособиями по "Семьеведению" для 5-7 и 8-9 классов», — указали в издательстве.
Над материалами работают совместно с педагогическим, родительским, экспертным сообществами при участии комитета Госдумы по защите семьи и вопросам отцовства, материнства и детства.
Курс «Семьеведение» ввели в российских школах с 1 сентября. Предмет нацелен на формирование приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям РФ и умения выстраивать отношения с родственниками.
Ранее в школах ввели предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который заменил привычный ОБЖ и будет изучаться в 5-11 классах, напоминает Ura.ru.
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