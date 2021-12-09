В России может появиться Путинград

Бывший глава Архангельска Александр Донской предложил переименовать город в Путинград и объявил конкурс, написал он в своем Instagram.

Политик объявил конкурс на новый герб города с призовым фондом 10 тысяч рублей. В описании аккаунта у экс-мэра появилась надпись: «Путинграду быть!». Донской раскритиковал герб Архангельска, отметив, что у города единственный герб в мире, на котором изображен черт.

Архангельск — третий по численности город на северо-западе России после Санкт-Петербурга и Калининграда.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 12 российским городам было присвоено звание «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба Кремля.









