В России может появиться Путинград
Бывший глава Архангельска Александр Донской предложил переименовать город в Путинград и объявил конкурс, написал он в своем Instagram.
Политик объявил конкурс на новый герб города с призовым фондом 10 тысяч рублей. В описании аккаунта у экс-мэра появилась надпись: «Путинграду быть!». Донской раскритиковал герб Архангельска, отметив, что у города единственный герб в мире, на котором изображен черт.
Архангельск — третий по численности город на северо-западе России после Санкт-Петербурга и Калининграда.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 12 российским городам было присвоено звание «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба Кремля.
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