В России могут ввести налоговый вычет на фитнес

В России уже летом будущего года может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги, сообщает Ura.ru. Уточняется, что соответствующий законопроект был разработан Министерством финансов и уже поступил в правительство. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Как сообщает Москва 24, предполагается инициатива позволит гражданам получить право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Уточняется, что максимальная сумма вычета составит 15,6 тысяч рублей.

РЕН ТВ поясняет, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий, а также покупку спортивного оборудования. Известно, что разработку законопроекта Минфин начал в январе текущего года.

