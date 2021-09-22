В России могут изменить требования прохождения техосмотра для всех автомобилей
Министерство транспорта РФ планирует упростить процедуру прохождения технического осмотра видов транспорта, ТО для которых останется обязательным. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного ТО для владельцев личных автомобилей и мотоциклов. Для этих категорий техосмотр станет добровольным. При этом обязательное прохождение техосмотра сохранится для коммерческого транспорта, в случае постановки автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции, замене основных агрегатов.
Минтранс предлагает сократить список обязательных проверок авто, оставив в нем 59 пунктов из 89. Ведомство намерено не учитывать потеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, работоспособность стеклоомывателя, уровень шума выхлопной системы, возможные повреждения тормозных трубок.
По данным министерства, отсутствие проверок этих элементов упростит процедуру ТО и сократит расходы операторов без ущерба для безопасности движения.
Кроме того, министерство внутренних дел РФ предлагает отказаться также от проверок лобового стекла на наличие трещин, замков дверей, обдува ветрового стекла. Минтранс пока не согласен с предложениями МВД, однако готов их обсудить, отмечает Ura.ru.
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