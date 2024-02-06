В районе Раменки появится детский сад на 150 воспитанников
В районе Раменки возведут детский сад, рассчитанный на 150 детей. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Завершить строительство планируем в 2025 году», - добавил он.
Здание разместится по соседству с жилым комплексом. В нем оборудуют физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет развивающих занятий, медпункт и пищеблок полного технологического цикла. Также в новом детском саду создадут условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
На данный момент в Западном округе Москвы в общей сложности возводится пять объектов образования, рассчитанных на 1900 мест. Среди них две школы, два учебных корпуса и один детский сад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru