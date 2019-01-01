В Профсоюзе отреклись от завышающих цены таксистов

В московском метро погибла 16-летняя девушка после падения на рельсы. Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося. Инцидент произошел около 9 часов утра в четверг, 25 апреля на станции метро «Фрунзенская». Движение поездов по красной ветке по направлению из центра было временно приостановлено.

После инцидента в соцсетях стали появляться сведения о том, что таксисты поблизости «взвинтили» цены на перевозки. Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН заявил, что обычно так делают таксисты-нелегалы.