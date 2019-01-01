В Профсоюзе отреклись от завышающих цены таксистов
Глава Профсоюза московских таксистов в эфире НСН назвал безобразием резкое подорожание перевозок с мест трагедий.
В московском метро погибла 16-летняя девушка после падения на рельсы. Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося. Инцидент произошел около 9 часов утра в четверг, 25 апреля на станции метро «Фрунзенская». Движение поездов по красной ветке по направлению из центра было временно приостановлено.
После инцидента в соцсетях стали появляться сведения о том, что таксисты поблизости «взвинтили» цены на перевозки. Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН заявил, что обычно так делают таксисты-нелегалы.
«Таких людей нельзя назвать таксистами, которые наживаются на людях. Так делают те водители, которые могут работать даже без лицензии. Нормально уважающий себя водитель такси, который занимается этой профессией, не будет делать такие вещи. Может делать тот человек, который непрофессионально занимается своим видом деятельности», — сказал Смирнов.
Он пояснил, что обычно рост цен случается, когда возрастает пассажиропоток, но обычно городские власти пускают дополнительные автобусы в случае с приостановкой работы метрополитена. Также Вячеслав Смирнов заверил НСН, что в Профсоюзе таксистов, завышающих цены из-за трагедии, нет.
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