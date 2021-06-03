В приложении «ВКонтакте» появились исчезающие и тихие сообщения

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в мобильном приложении исчезающие и тихие сообщения. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что исчезающие сообщения пропадают через некоторое время, тихие — доставляются собеседнику без звукового сигнала.

«Исчезающие сообщения позволят меньше переживать о том, как тебя воспримут: можно с легкой душой делиться забавными снимками или предлагать новые темы в больших чатах. Пользователь сам решает, когда пропадет сообщение: есть варианты от 15 секунд до 24 часов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип сообщения. Нововведение станет доступно пользователям мобильного приложения в течение дня.

