В приложении «ВКонтакте» появились исчезающие и тихие сообщения
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в мобильном приложении исчезающие и тихие сообщения. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Отмечается, что исчезающие сообщения пропадают через некоторое время, тихие — доставляются собеседнику без звукового сигнала.
«Исчезающие сообщения позволят меньше переживать о том, как тебя воспримут: можно с легкой душой делиться забавными снимками или предлагать новые темы в больших чатах. Пользователь сам решает, когда пропадет сообщение: есть варианты от 15 секунд до 24 часов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип сообщения. Нововведение станет доступно пользователям мобильного приложения в течение дня.
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