В подмосковном Дедовске построят надземный переход над железной дорогой

Строительство надземного перехода над железной дороге начнется в подмосковном Дедовске в 2022 году.

Как сообщили в правительстве Московской области, соответствующая просьба поступила от горожан.

Отмечается, что средства на строительство перехода уже предусмотрены в бюджете региона. Конкурс на разработку проекта перехода планируется закончить до конца текущего года. Переход будет адаптирован для маломобильных групп населения, уточняет «Радио 1».

В настоящее время горожане пользуются подземным переходом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеЖелезная Дорога
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры