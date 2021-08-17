В подмосковном Дедовске построят надземный переход над железной дорогой
Строительство надземного перехода над железной дороге начнется в подмосковном Дедовске в 2022 году.
Как сообщили в правительстве Московской области, соответствующая просьба поступила от горожан.
Отмечается, что средства на строительство перехода уже предусмотрены в бюджете региона. Конкурс на разработку проекта перехода планируется закончить до конца текущего года. Переход будет адаптирован для маломобильных групп населения, уточняет «Радио 1».
В настоящее время горожане пользуются подземным переходом.
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