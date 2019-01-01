В Подмосковье подвели окончательные итоги ЕГЭ

В Московской области завершилась проверка результатов ЕГЭ и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом сообщила первый зампред областного правительства, министр образования региона Ольга Забралова.

По её словам, в этом году единый государственный экзамен Подмосковье писали 38 тысяч человек. Из них 34 тысячи - выпускники 2019-го. По итогам ЕГЭ – в регионе 486 стобалльных результата и 33 мультистобалльника. Также Ольга Забралова добавила, что по сравнению с прошлым годом более чем на тысячу выросло количество школьников, набравших 220 баллов по трем предметам.

Министр образования региона отметила, что ЕГЭ прошел в штатном режиме. Также она заявила, что на всех пунктах сдачи были установлены видеокамеры, а для родителей и учеников работали «горячая линия» и независимые предметные комиссии.

Между тем, ранее Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков на пресс-конференции НСН назвал единый госэкзамен провокацией, которую отменят в ближайшие 10 лет.

Он высказал мнение о том, что в недалеком будущем в российские вузы будут принимать не по среднему баллу ЕГЭ, а по достижениям в школе и таланту.

