В Пермском крае до 11 августа продлили ограничения по коронавирусу

Власти Пермского края объявили о продлении до 11 августа ряда ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, сохраняется запрет на работу бассейнов, бань, саун, кинотеатров. Также продолжит действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, в регионе будет действовать режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Пермский КрайКоронавирус
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