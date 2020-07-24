В Пермском крае до 11 августа продлили ограничения по коронавирусу

Власти Пермского края объявили о продлении до 11 августа ряда ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, сохраняется запрет на работу бассейнов, бань, саун, кинотеатров. Также продолжит действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, в регионе будет действовать режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.



