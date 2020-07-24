В Пермском крае до 11 августа продлили ограничения по коронавирусу
24 июля 202021:21
Власти Пермского края объявили о продлении до 11 августа ряда ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, сохраняется запрет на работу бассейнов, бань, саун, кинотеатров. Также продолжит действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.
Кроме того, в регионе будет действовать режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
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24 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru