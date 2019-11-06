В параде 7 ноября примут участие около тысячи кадет и юнармейцев Москвы
Участие в параде на Красной площади 7 ноября примут ученики кадетских классов и юнармейцы. Как отмечает АГН Москва, об этом заявила директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская. Она отметила, что кадеты будут маршировать в одном строю с военнослужащими Минобороны РФ, кавалерийской группа Президентского полка, воспитанниками Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, а также членами военно-исторических клубов.
Кроме того, в марше примут участие исторические реконструкторы и знаменные группы со штандартами фронтов и боевыми знаменами частей, участвовавших в Битве под Москвой. На параде представят 40 боевых машин времен ВОВ.
Ярославская добавила, что перед маршем кадеты изучают историю Парада, знают и понимают его смысл и роль в защите Москвы в годы войны.
«Прохождение по Красной площади – это ответственное мероприятие, поэтому ребят готовят к нему и физически, и психологически», - добавила директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта.
Напомним, торжественное шествие проводится в Москве ежегодно начиная с 2003 года. С трибун парад посмотрят около 7 тысяч гостей. Четверо из них были непосредственными участниками марша 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них, Евгению Ануфриеву, недавно исполнилось 97 лет.
В мае НСН писала, что Сергей Собянин принял участие в параде московского кадетского движения «Не прервется связь поколений». Мероприятие посвящено 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и прошло на территории мемориального комплекса «Поклонная гора» рядом с Музеем Победы.
В его ходе, мэр Москвы поздравил участников парада с Днем герба и флага Москвы. Градоначальник добавил, что впервые участие в параде примут кадеты из других городов России, в частности, из Ижевска, Перми, Краснодара и Ростова-на-Дону. А перед пачалом парада Сергей Собянин почтил память погибших при возгорании самолета в Шереметьево минутой молчания.
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