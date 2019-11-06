В параде 7 ноября примут участие около тысячи кадет и юнармейцев Москвы

Участие в параде на Красной площади 7 ноября примут ученики кадетских классов и юнармейцы. Как отмечает АГН Москва, об этом заявила директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская. Она отметила, что кадеты будут маршировать в одном строю с военнослужащими Минобороны РФ, кавалерийской группа Президентского полка, воспитанниками Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, а также членами военно-исторических клубов.

Кроме того, в марше примут участие исторические реконструкторы и знаменные группы со штандартами фронтов и боевыми знаменами частей, участвовавших в Битве под Москвой. На параде представят 40 боевых машин времен ВОВ.

Ярославская добавила, что перед маршем кадеты изучают историю Парада, знают и понимают его смысл и роль в защите Москвы в годы войны.

«Прохождение по Красной площади – это ответственное мероприятие, поэтому ребят готовят к нему и физически, и психологически», - добавила директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта.

Напомним, торжественное шествие проводится в Москве ежегодно начиная с 2003 года. С трибун парад посмотрят около 7 тысяч гостей. Четверо из них были непосредственными участниками марша 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них, Евгению Ануфриеву, недавно исполнилось 97 лет.