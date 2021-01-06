В ООН заявили о росте крайней нищеты впервые за 22 года

Уровень крайней нищеты в мире увеличился впервые за 22 года, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности организации по поддержанию мира и стабильности.

По словам главы ООН, мировые негативные тенденции усугубила пандемия коронавируса.

«Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек», — цитирует Гутерриша ТАСС.

Генсек также обратил внимание на проблему гендерного неравенства, отметив, что с точки зрения работающих женщин как двигателя инклюзивного развития мир отступил «назад на десятилетия».

По словам Гутерриша, для выхода из «круга нищеты и конфликтов» миру нужен подход, основанный на взаимозависимости и вовлечённости. Генсек ООН подчеркнул, что невозможен мир без устойчивого развития и устойчивое развитие без мира. Кроме того, мировому сообществу необходимо обратиться к принципу «не оставлять никого позади».

В декабре в ООН заявили о возможном кризисе в 2021 году, который станет самым масштабным за последние 75 лет, сообщает Ura.ru. По данным организации, на фоне событий 2020 года человечество ждёт гуманитарная катастрофа, и все мировые лидеры должны задуматься о кризисе и уделить внимание проблемам финансов и голода.

