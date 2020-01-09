В наступившем году в Москве появится девять новых станций метро

До конца 2020 года в столице планируют открыть девять новых станций метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. В частности, в этом году собираются ввести в эксплуатацию платформы «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская». Эти станции находятся на западном участке БКЛ. Что касается станции «Улица Народного Ополчения», то её возводят в районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Демьяна Бедного. «Карамышевская», в свою очередь, расположится в северной части Мнёвниковской поймы.

Помимо этого, как сообщает Москва 24, в 2020-ом планируется запустить станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная». «Электрозаводская» появится недалеко от Семеновской набережной в Басманном районе. Пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии и перейти на платформу Казанского направления Московской железной дороги.

Добавим, также в наступившем году также запланировано открытие второго участка Некрасовской линии. На участке, протяжённостью почти 12 километров, будут находиться станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».

В конце декабря НСН писала, что первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров со дня их открытия уже успели воспользоваться пятнадцать с половиной миллионов человек. Такую статистику привёл заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его оценке, этот показатель на 13% превышает пассажиропоток, который был на этих направлениях до ввода МЦД в строй.

Ликсутов подчеркнул, что все вопросы с графиком, числа вагонов в поездах на сегодня решены железнодорожниками - Центральной пригородной пассажирской компанией и РЖД. При этом, работа по улучшению качества перевозки пассажиров не прекращается,

