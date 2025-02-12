В МВД предупредили о новом фишинговом сайте мошенников для студентов
Министерство внутренних дел предупредило о новом способе электронного мошенничества. Злоумышленники пытаются получить коды доступа от аккаунтов на портале «Госуслуги» посредством фишингового сайта под видом якобы государственной единой системы оценивания студентов.
Как сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, ссылки на мошеннический ресурс выглядят солидно: гесос.рус или gesos.ru. Однако с них пользователь попадает на сайт с намного менее статусным адресом. Коды выманиваются в процессе регистрации на нём.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в МВД напомнили, что на «Госуслугах» учащимся вузов доступны следующие функции: подача заявлений на поступление в вуз, справки из учебного заведения, оформление льгот. Сейчас также идет доработка электронного студенческого билета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru