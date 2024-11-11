В Москву вернулись несколько видов редких птиц
Ряд видов птиц, которые считались исчезнувшими, вновь поселились в Москве. Об этом сообщает сайт мэра и правительства города.
Власти указали на рост биоразнообразия на природных территориях столицы. Департамент природопользования и охраны окружающей среды провел учет птиц, выяснив, что многие редкие виды пернатых вновь вернулись в мегаполис.
«Всего за первые шесть месяцев 2024 года ведомство учло 154 вида птиц, в том числе 70 видов из Красной книги Москвы... Орнитологи заметили седого дятла, вальдшнепа, полевого жаворонка и обыкновенного зимородка», — отмечается в сообщении.
Пернатые нашли себе места обитания в Москве благодаря комплексному подходу столицы к сохранению природы. Птицы могут обустроиться на 150 особо охраняемых природных территориях с благоприятными условиями для диких животных, которые находятся под контролем департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Между тем в Тюменской области установили охранную зону на озере Большой Уват, которое является местом обитания занесенных в Красную книгу птиц, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru