В Москве вручили награды лауреатам премии «Гордость нации»
Церемония награждения лауреатов премии «Гордость нации» состоялась в столичном театре «Геликон-опера». Об этом сообщила пресс-служба Ассамблеи народов России.
«Номинанты от Московского дома национальностей директор Владимир Тарасов, первый заместитель директора Диляра Сафаралиева, начальник Московского центра интеграции Галина Бурова стали победителями в рамках номинации «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества», получив звания лауреатов I степени», - сообщили в организации.
Отмечается, что премия учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.
Мероприятие впервые проводится в 2020 году по инициативе общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Награждение лауреатов проходило по семи номинациям: «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»; «За вклад в сохранение и развитие родных языков»; «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»; «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»; «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»; «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»; «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».
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