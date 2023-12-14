В Москве в проблемном ЖК «Остров Эрин» началась выдача ключей дольщикам
В Троицком административном округе Москвы в двух корпусах проблемного ЖК «Остров Эрин», построенных в деревне Раево поселения Краснопахорское, началась выдача ключей дольщикам. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, в построенных двух корпусах всего 307 квартир.
Загрутдинов отметил, что сейчас идет процесс активной выдачи ключей, уже подписано 12 актов приемки-передачи квартир с дольщиками.
«Для оформления акта приема-передачи квартиры необходимо иметь полный комплект документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Московского Фонда защиты прав дольщиков», - пояснил он.
Глава департамента также рассказал, что разрешение на ввод двух корпусов в эксплуатацию было подписано в октябре. Последними корпусами, которые были сданы в эксплуатацию стали корпуса № 1 и № 2 ЖК «Остров Эрин». Первыми были введены в строй корпуса № 13 и № 15.
Он напомнил, что в марте 2019 года первоначальный застройщик ЖК «Остров Эрин» ЗАО «Софьино-70» был объявлен банкротом. С тех пор работы велись за счет бюджета Москвы.
Сейчас в Москве силами столичного департамента строительства достраивается 9 проблемных объектов, добавил Загрутдинов.
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