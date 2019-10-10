В Москве в 2019 году родились 2,2 тыс. Александров и один Цезарь

Самые популярные имена новорождённых в Москве опубликовали на сайте столичной мэрии. В 2019 году среди мальчиков самым распространённым именем стало имя Александр, так назвали 2200 малышей. Девочки чаще всего получали имя София — 2400 новорождённых.

Также стали известны редкие имена. Как сообщают «Известия», 34 мальчика получили редкое имя Добрыня, а 26 — Хабиб. Кроме того, в Москве появились по одному — Цезарь, Огнеслав, Александр Поль, Ричард Лев. Девочек также называли Ефросиньями, Лукериями, Есениями и Феофаниями, пишут «Дни.ру».

Ранее в Санкт-Петербурге одна пара дала необычное имя дочери, которое своеобразно сочетается с фамилией. В семье появилась Россия Русских. Напомним, в 2017 году Госдума пыталась провести законопроект, который запрещает давать детям имена, состоящие из цифр, аббревиатур, нецензурных слов, должности. Депутат ГД Виталий Милонов тогда поддержал инициативу и предложил давать имена по святцам. «Владлены, Доздрапермы – это всё издевательство над нормальным русским языком», — подчеркнул парламентарий.

