В Москве уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей и подростков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны без QR-кодов. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Так, допускается посещение без предъявления QR-кода: зданий, строений, сооружений (помещений в них) гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей или законных представителей.

Это также касается помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданами, проживающими в этих объектах размещения. Постояльцы московских гостиниц смогут посещать рестораны при них без QR-кода.

Кроме того, это относится к помещениям предприятий, которые оказывают услуги общественного питания (в том числе столовые, буфеты и кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Также согласно указу, летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля.

