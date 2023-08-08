В Москве обсудят перспективы развития среднего профессионального образования
В Москве 17-18 августа впервые пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования.
Организаторами форума выступили министерство просвещения РФ и правительство Москвы. Он состоится в Гостином Дворе в рамках XII Московского урбанистического форума.
«Деловая программа включает более 25 мероприятий и состоит из пяти треков. В панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят свыше ста экспертов. Среди них представители крупных госкорпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ из России, СНГ и стран Азии», - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, участники форума смогут обсудить работу «колледжей будущего» и другие вопросы подготовки молодых специалистов.
Ракова отметила, что московские власти видят тренд на интерес к обучению в колледжах и ориентируются на гарантии трудоустройства выпускников, заключая соглашения с крупными предприятиями.
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