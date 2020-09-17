В Москве на 10 дней закроют участок метро «Молодежная» — «Парк Победы»

В Москве с 26 сентября по 5 октября включительно временно закроют участок метро «Молодежная» — «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии, говорится в сообщении на сайте департамента транспорта Москвы.

В нем объясняется, что в районе станции «Кунцевская» в рамках строительства Большой кольцевой линии скоро начнут прокладывать тоннель будущего участка «Мневники» — «Кунцевская».

Жителям предлагается пользоваться компенсационными маршрутами автобусов и станциями Филевской линии и Московских центральных диаметров.


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ФОТО: РИА Новости
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