В Москве арестовали 1251 участника несанкционированных митингов

В Москве после несанкционированных акций в суды поступило свыше 5,7 тысячи административных дел, передает РИА Новости.

Арестованы были 1,2 тысячи человек, оштрафованы 2,5 тысячи, еще 245 материалов вернули для устранения недостатков, остальные дела еще не рассмотрены.

Основная масса протоколов касалась нарушений при проведении массовых мероприятий.

Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

