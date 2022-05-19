В Москве 20 мая откроется фотовыставка о футболистах с синдромом Дауна
С 20 мая по 5 июня на Гоголевском бульваре пройдет просветительская фотовыставка «Уроки добра». Выставка состоит из 31 фотографии, на них представлены волонтеры с синдромом Дауна и волонтеры-наставники на различных мероприятиях, а также игроки сборной по адаптивному футболу, рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Синдром любви».
Отмечается, что большую часть выставки составляют фотографии совместной работы волонтеров с синдромом Дауна и их волонтеров-наставников. Вместе они участвуют в общественных, культурных и спортивных мероприятиях: награждают спортсменов на благотворительных забегах, проходят тренинги и мастер-классы, помогают в центре реабилитации бездомных животных.
Кроме волонтеров, на фотовыставке представлены футболисты с синдромом Дауна.
«Адаптивный спорт играет большую роль в деятельности нашего фонда. Еще недавно в России не было футбольных команд, состоящих из ребят с синдромом Дауна. Существовал стереотип, что они не могут участвовать в командных играх. Мы доказали, что такие дети отлично работают в команде и могут соревноваться», – рассказала член Совета фонда Анна Португалова.
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